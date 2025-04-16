السيمفوني يعزف "قداس ألماني" لبرامز على المسرح الكبير

كتب - محمد شاكر:

تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقديم سلسلة عروض الموسيقى الغنائية التي استحدثها أوركسترا القاهرة السيمفوني تحت إشراف المدير الموسيقي والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدي.

حيث يُقام حفل بقيادة المايسترو الإيطالي جيوفاني بومبيو، ومشاركة السوبرانو منى رفلة والباص رضا الوكيل، مع كورال أكابيلا تدريب مايا چيفنيريا، وذلك في الثامنة مساء السبت ١٩ أبريل على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج "القداس الألماني" لـ يوهانس برامز، ويُعد أحد أعماله الفريدة وأكثرها تعبيرًا عن إنسانيته، كتبه بين عامي 1865 و1868 للكورال والأوركسترا، ويشمل صوتَي السوبرانو والباريتون المنفردين، ويتكون من سبعة أقسام (حركات) تستغرق مجتمعة ما بين 65 إلى 80 دقيقة، مما يجعله أطول مؤلفات برامز وأضخمها من حيث التكوين الصوتي.

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