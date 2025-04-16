ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى شم النسيم

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 21 أبريل (شم النسيم)، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي: يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

طقس الأربعاء..

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الطقس بداية من الخميس المقبل

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (4:2) درجة، وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري من (32:28 ) درجة، وعلى السواحل الشمالية تتراوح درجات الحرارة من (29:25 ) درجة، وعلى جنوب البلاد تتراوح درجات الحرارة من (38:36) درجة.



اقرأ أيضًا:

د. علي جمعة: برنامجي الرمضاني لا يغير ثوابت الدين.. وهذا موقفي من الجهاد المسلح ضد إسرائيل (حوار)

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)



