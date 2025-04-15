نقيب التمريض تلتقى مجدي يعقوب لبحث سبل دعم التمريض المصري

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن لقائها بالسير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، مؤكدة أن اللقاء حمل الكثير من التقدير والدعم للتمريض المصري.

وأوضحت في بيان اليوم، نقيب التمريض أن اللقاء كان مثمراً، حيث ناقشا معاً أهمية ودور التمريض في المنظومة الصحية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الطبي، وضرورة الارتقاء بالمستوى المهني والتدريبي لكوادر التمريض.

وقالت كوثر محمود: "السير مجدي يعقوب هو داعم دائم للتمريض المصري، وقد أبدى سعادته بتطور أداء الفرق التمريضية، وأشاد بالدور الإنساني والمهني الذي يقومون به داخل المستشفيات والمراكز الصحية في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت نقيب التمريض أن السير مجدى يعقوب وعد بالمشاركة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها النقابة خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر التمريضية وتحفيزهم على الاستمرار في أداء رسالتهم النبيلة.

ولفتت إلى أنه تم إهداء السير مجدي يعقوب درع نقابة التمريض، تقديراً لمسيرته الطبية والإنسانية ودعمه المتواصل للمجال التمريضي، كما تم تسليمه صورة تذكارية له والتى تحمل رسالة تقدير من التمريض المصري لشخصه ولمساهماته الرائدة في خدمة الصحة العامة.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود نقابة التمريض لفتح قنوات تواصل فعالة مع رموز الطب المصري والعالمي، وتعزيز أطر التعاون المشترك لخدمة العاملين في القطاع، والتأكيد على أن التمريض شريك أساسي لا غنى عنه في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة.