اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة الرئيس السيسي للكويت تعكس عمق العلاقات

كتب- نشأت علي:

قال اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الكويت الشقيقة كانت زيارة ناجحة، وعكست عمق العلاقات التاريخية والمتأصلة بين الشعبين الشقيقين.

وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، في بيان صحفي اليوم، أن تلك الزيارة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات الكويتية المصرية، حيث عبّرت عن عمق الود والاحترام والتقدير بين البلدين، وأكدت على أهمية التعاون والشراكة في مختلف المجالات.

وثمّن النائب محمود حسين هذه اللحظات التاريخية التي تساهم في تعزيز الروابط الأخوية بين الكويت ومصر، ودعا إلى المزيد من التعاون والتفاهم لما فيه مصلحة الشعبين، لافتًا إلى أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت لتعكس تحركًا دبلوماسيًا فاعلًا لدعم القضية الفلسطينية، كما تفتح الزيارة آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم الأمن القومي العربي.

من جانبه، أكد الإعلامي علاء خليل، أمين صندوق اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن تلك الجولة حققت توازنًا في السياسة الخارجية المصرية، وعبّرت عن حرص القيادة السياسية على حماية الأمن القومي العربي، وتعزيز التعاون مع دول الخليج، وإعادة الزخم لجهود دعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار على غزة.

فيما تقدم أحمد روبي، منسق عام اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة الكويت، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة الكويت الحبيبة على حسن الاستقبال التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته إلى دولة الكويت، مشيدًا بالتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من أجل دعم القضية الفلسطينية والعمل على وقف إطلاق النار.