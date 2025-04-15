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فيديو- محافظة القاهرة تزيل الأدوار المخالفة بـ 6 عقارات في المقطم

10:32 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

إزالة أدوار مخالفة أرشيفية

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كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة الأدوار العليا المخالفة لعدد 6 عقارات بالمقطم.

تحمل العقارات، بحسب بيان المحافظة، أرقام ٥٥٦٧، و٥٥٦٨، و٥ بالحي الرابع بالهضبة الوسطى، و١٠٣، و١١١، و١١٤ تقسيم المستقبل بالهضبة الوسطى، وجار حصر باقي المخالفات لإزالتها على الفور.

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