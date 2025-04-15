رئيس لجنة القوى العاملة بـ"النواب": قانون العمل حظي بموافقة كل الأطراف

كتبت - داليا الظنيني:

أوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد حظي بموافقة الأطراف المعنية من الشركاء الاجتماعيين قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء.

وأكد عبد الفضيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أنه تم عقد جلسات استماع مع ممثلي قطاع الأعمال في مصر، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة، قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة.

وأشار إلى أنه تم وضع تعريف واضح للأجر وربطه بالإنتاج، بحيث يكون الراتب الذي يحصل عليه العامل مرتبطًا بمستوى إنتاجه.

ولفت رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد سيراعي المعايير والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر مع منظمات العمل الدولية.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، الموافقة على تعديل المادة (132) من مشروع قانون العمل، والذي قدمته الحكومة، وينص على أن للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله لمدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة.

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