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طلب إحاطة بشأن الإجازات الرسمية للمسيحيين

08:04 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة - مصراوي:

قالت النائبة دينا عبدالكريم، إنها تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن موقف الإجازات الرسمية للمسيحيين في أعيادهم الرسمية.

وأضافت "عبدالكريم"، أنه وصلها عددًا من الشكاوى من المواطنين بشأن الإجازات الرسمية للمسيحيين، موضحة أن قرارات مجلس الوزراء جاءت غامضة تجاه المسحيين وتجاهلت أعيادهم.

وأوضحت أن طلبها يأتي بالتزامن مع نص مشروع قانون العمل الذي نص على أن "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي أجره أو يمنح يومًا آخر عوضا عنه".

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