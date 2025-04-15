عبد المحسن سلامة يكشف تفاصيل مشروع الأرض الزراعية المخصصة للصحفيين

كتب - عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، تفاصيل مشروع جديد لتخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ رسميًا اعتبارًا من اليوم، مع فتح باب الحجز أمام الزملاء الصحفيين.

وأوضح سلامة، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء مع صحفيي ملف النقابة، أنه عقد جلسة مع اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة الريف المصري، جرى خلالها الاتفاق على تخصيص أراضٍ زراعية للصحفيين بسعر 63 ألف جنيه للفدان، مع إمكانية شراء ما بين 5 إلى 10 أفدنة لكل صحفي.

وأكد أن هذا المشروع يمثل فرصة مهمة لتحسين الأوضاع المعيشية والاستثمارية للصحفيين، ويفتح أمامهم آفاقًا جديدة.

وأشار سلامة إلى أن المشروع يتضمن فترة سماح تمتد لخمس سنوات دون فوائد، لافتًا إلى أن قيمة الأرض ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا بمرور الوقت، ما يجعلها فرصة استثمارية مميزة.

كما أوضح أن موقع الأرض يبعد حوالي ساعتين ونصف عن القاهرة، مؤكدًا أن المنطقة ستشهد تنمية مشابهة لما شهدته مدينة السادس من أكتوبر ومدينتي، ما يعزز من فرص نجاح المشروع وجدواه الاقتصادية.

وأضاف سلامة أن استمارات الحجز ستكون متاحة للصحفيين اعتبارًا من اليوم، مشيرًا إلى أن هناك مرحلة ثانية من المشروع سيتم إطلاقها بناءً على حجم الإقبال والمساحات المتبقية، وقد يُسمح في تلك المرحلة بزيادة المساحات المخصصة للصحفيين الراغبين.

وأكد عبد المحسن سلامة أن هناك مشروعات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا في وقتها، وذلك ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين أوضاع الصحفيين، وتوفير فرص استثمارية وخدمية متنوعة لهم تساعدهم على جودة المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

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