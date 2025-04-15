شيخ الأزهر يتدخل لصلح رجل وزوجته بعد رفض والدها (فيديو)

كتب - محمد سامي:

كشف الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تدخل شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب بشخصه لحل أحد الخلافات التي وصلت إلى المركز.

وقال الحديدي خلال استضافته في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة cbc، والذي قدمته اليوم هبة الأباصيري، إن إحدى المشكلات وردت إلى الوحدة، وبعد التوصل إلى الحل وإنهاء الخلاف، رفض والد الزوجة عودتها لزوجها مجددًا والعودة معه إلى منزل الزوجية، وهنا تدخل شيخ الأزهر الإمام الطيب بنفسه، وقام بالاتصال بوالد الزوجة لإنهاء الخلاف وحل النزاع الذي كان بينه وبين زوج ابنته.

وأوضح أنها ليست المرة الأولى التي يحرص الإمام الطيب على التدخل في حل المشكلات التي تصل إلى الوحدة بشكل مستمر، وعلى الفور يقوم بالتواصل لحل الأمر.

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