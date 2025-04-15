تفاصيل لقاء رئيس البرلمان بنائب رئيس مجلس الدوما الروسي

كتب - نشأت علي:

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس- اليوم - الكساندر بابكوف نائب رئيس مجلس الدوما للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية.

في مستهل اللقاء، أكد جبالي على العلاقات التاريخية والراسخة التي تجمع مصر ورسيا، على كافة الأصعدة والمستويات، مُشيدًا بالزخم الإيجابي التي تشهده تلك العلاقات، خاصة في شقها البرلماني.

كما أكد رئيس المجلس على ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية الروسية بما يكفل تبادل الخبرات التشريعية فضلًا عن تنسيق المواقف إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وفي هذا الإطار، أشاد جبالي بمواقف روسيا الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة، مؤكدا دعم مجلس النواب المصري لتعزيز التعاون الثنائي مع روسيا في كافة المجالات والأصعدة.

من جانبه، نقل "بابكوف" تحيات نظيره الروسي، مُشيدًا بالتوافق القائم في الرؤى بين رئيسي البلدين إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

وخلال اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الدوما الروسي على موقف بلاده إزاء دعم قيام الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، كما استعرض سبل تعزيزالتعاون البرلماني بين روسيا ومصر بما يكفل توطيد أواصر العلاقات بين البلدين الصديقين.

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