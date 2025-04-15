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الرئيس السيسي يعود لأرض الوطن بعد ختام جولته الخليجية

05:13 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:
عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد اختتام جولته الخليجية، والتي شملت دولتي قطر والكويت.

صرح بذلك السفير محمد الشناوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

وقال السفير محمد الشناوى، إن الجولة شهدت مباحثات مهمة مع قيادتي البلدين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاءت الزيارة في إطار حرص مصر على توطيد أواصر التعاون مع الأشقاء في الخليج، وتأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والمصير المشترك بين مصر ودول المنطقة.

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