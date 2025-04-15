البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

تعديل بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي شهدت اليوم، إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

وتقدمت الحكومة بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كما شهدت الجلسة تقدم عدد من النواب ببعض التعديلات على التشريع الجديد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة ويتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.



وكان المجلس وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، بالعودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى أضرار.