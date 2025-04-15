محافظ القاهرة: تخفيض 25% من غرامات مصانع شق الثعبان في هذه الحالة

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، زيارة لمنطقة شق الثعبان تفقد خلالها المركز التكنولوجي الخاص بالمنطقة لمتابعة تطبيق المنظومة الجديدة لتقنين أوضاع المستثمرين بالمنطقة.

والتقى محافظ القاهرة، خلال زيارته للمركز، بعدد من المستثمرين الذين جاءوا لتوفيق أوضاعهم، واستفسر منهم عن مدى استفادتهم من التيسيرات الممنوحة لهم.

كما عقد محافظ القاهرة، اجتماعًا مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت في شق الثعبان، لبحث المشكلات التي تواجه المستثمرين، وسبل حلها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة في إطار سعيها لتقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين بمنطقة شق الثعبان وتحفيزهم على إجراء عمليات التقنين، قررت منح المستثمر الذي يدفع مبلغ مقابل التقنين كاملًا خصم بقيمة 25% من المبلغ، مع الإعفاء الكامل من أي غرامات كانت مقررة عليه، ويسري هذا القرار على المستثمرين المتقدمين للتقنين طبقًا للنظام القديم ولم يسددوا ما عليهم بعد، وكذلك المستثمرين الذين سيقدمون طلبات التقنين طبقًا للمنظومة الإلكترونية الجديدة.

ودعا محافظ القاهرة، المستثمرين بالمنطقة لسرعة استكمال إجراءات التقنين للاستفادة من هذا القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر فقط كمهلة نهائية للاستفادة من التخفيض.

وأكد محافظ القاهرة، أن المنظومة الجديدة ستساعد في تسهيل الإجراءات، وتوفير الوقت، حيث سيتواصل المستثمرون مع جهة واحدة فقط، وسيتم التعامل مع شباك واحد لتلقي الخدمة بهدف تحقيق الكفاءة والشفافية عن طريق فصل مقدم الخدمة عن طالبها مما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، المهندس أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، وعميد ماجد فوزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، والمهندس سيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وعدد من قيادات المحافظة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف الرئيس لأعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق.

وأكد محافظ القاهرة، أن المبالغ المحصلة من أعمال التقنين يتم تخصيصها لصالح تطوير المرافق ورفع كفاءة المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طره المعادي، وتتكون من 3 مناطق كوتسيكا وبدر الليثي وشق الثعبان، على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهه على الأوتوستراد 1.8 كم، وتضم 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

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