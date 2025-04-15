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عمرو القطامي يوافق على الحساب الختامي 2024: الحكومة حَمت الشعب

12:47 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

النائب عمرو القطامي

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كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الموافقة على الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024.

وقدم القطامي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، عددًا من التوصيات على الحساب الختامي؛ منها تفعيل اللجان المشكلة لمراجعة الحد الأقصى للأجور، ومراجعة المتأخرات الحكومية، والاستفادة القصوى من القروض والمنح.

وقال النائب: "أشكر الحكومة أنها حَمت الشعب المصري ضد السياسات الخارجية والصراعات العالمية"، مضيفًا: "لو ما عملوش كده كنا بقينا زي سوريا ولّا العراق ولّا ليبيا".

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عمرو القطامي الحساب الختامي الحكومة مجلس النواب
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