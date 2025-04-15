وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص وصلت 60 %

كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه منذ توليه المسؤولية يعمل على التحرك السريع والفعال والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتحقيق أداء مالي واقتصادي قوي.

وأضاف خلال إلقاء البيان المالي عام 2025 -2026: نستهدف توضيح جميع الحقائق واستعراض الأولويات السياسة المالية والمستهدفات والأرقام ونسعى لتحقيق التوصيات التي أصدرها المجلس أثناء مناقشة البيان الختامي.

وتابع: الأولوية الأولى تحقيق شراكة حقيقية بين الضرائب ومجتمع الأعمال، ونسعى للتوازن بين الانضباط المالي وخفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والبحث عن موارد استثنائية لخفض المديونيات.

وقال وزير المالية: نواجه تضخما مرتفعا المعدلات لكنه تتراجع من 33% لـ 13 % .

و أوضح: الاقتصاد ينمو ومعدل استثمارات القطاع الخاص وهو استثنائي 60 % بعد أن كانت 20 و 30 %.