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وزير المالية: استثمارات القطاع الخاص وصلت 60 %

12:30 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتب- نشأت علي:

قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه منذ توليه المسؤولية يعمل على التحرك السريع والفعال والتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتحقيق أداء مالي واقتصادي قوي.

وأضاف خلال إلقاء البيان المالي عام 2025 -2026: نستهدف توضيح جميع الحقائق واستعراض الأولويات السياسة المالية والمستهدفات والأرقام ونسعى لتحقيق التوصيات التي أصدرها المجلس أثناء مناقشة البيان الختامي.

وتابع: الأولوية الأولى تحقيق شراكة حقيقية بين الضرائب ومجتمع الأعمال، ونسعى للتوازن بين الانضباط المالي وخفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية والبحث عن موارد استثنائية لخفض المديونيات.

وقال وزير المالية: نواجه تضخما مرتفعا المعدلات لكنه تتراجع من 33% لـ 13 % .

و أوضح: الاقتصاد ينمو ومعدل استثمارات القطاع الخاص وهو استثنائي 60 % بعد أن كانت 20 و 30 %.

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