خاص| علي جمعة يعلق على دعوة "علماء المسلمين" للجهاد المسلّح ضد إسرائيل

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وصف الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، دعوة ما يسمى اتحاد علماء المسلمين بالدعوة إلى الجهاد المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، بأنها أحد ألوان الفوضى الخطابية التي أضرت بالأمة أكثر مما نفعتها.

وقال الدكتور علي جمعة في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إن الجهاد في الإسلام عبادة من أعظم العبادات، ومن أشرف المقاصد، وله ضوابط وشروط، وله سياق فقهي وسياسي لا يجوز القفز عليه، لافتا إلى أن إطلاق الدعوات العاطفية إلى "الجهاد المسلح" في هذا العصر دون فقه الواقع، ولا اعتبار للمآلات، ولا التفريق بين حال القوة وحال الضعف، فهذا لون من ألوان الفوضى الخطابية التي أضرت بالأمة أكثر مما نفعتها.

ولفت عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن ما يُسمى بـ "اتحاد علماء المسلمين" تورط مرارًا في تسييس الدين، واستخدام لغة دينية لتأجيج مشاعر الغضب والانقسام، دون أن يقدم مشروعًا حقيقيًا لبناء الوعي أو إصلاح الواقع، بل كثير من فتاويه كانت سببًا في خراب دول، وتشريد شعوب، وسفك دماء بريئة، ولا تزال المنطقة تُعاني من آثارها إلى اليوم.

وأوضح أن الدعوة إلى "الجهاد" بهذا الإطلاق إن خرجت من كيانات لها ارتباطات سياسية مشبوهة تُفقد المفهوم الشرعي جلاله، وتُحوله من عبادة إلى شعار، ومن فقه إلى إثارة، ومن ميدان مسؤول إلى فوضى تقضي على البنية الأخلاقية للأمة.

وقال مفتي الجمهورية الأسبق:"نحن لا نُنكر حق الشعوب في المقاومة المشروعة ضد المحتل الغاصب، فهذا حق قرره الشرع، واتفقت عليه المواثيق الدولية، لكننا نُفرق تمامًا بين المقاومة الراشدة المنضبطة، وبين تسليح الفوضى، وتسيير الجماهير دون وعي، تحت دعوى "الجهاد" التي باتت في أفواه البعض وسيلة لتبرير كل عنف، ولو طعن في خاصرة الأمة".

وشدد على أن المطلوب اليوم ليس الخطاب الانفعالي، بل الخطاب العاقل المسؤول، الذي يُوجّه طاقات الأمة إلى البناء، ويُبقي المقاومة في موضعها الشرعي، ولا يختطفها لمشاريع حزبية أو أجندات سياسية لا تعبّر عن روح الإسلام، ولا عن مصلحة المسلمين.

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