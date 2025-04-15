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وكيل "تشريعية النواب" عن مناقشات الحساب الختامي: الحكومة انحازت للطبقات الفقيرة

12:13 م الثلاثاء 15 أبريل 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن موافقته على الحساب الختامي 2023/2024، موجهًا الشكر إلى الحكومة على الجهد الذي بذلته.

وعقَّبَ الطماوي، خلال كلمته بمناقشات الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، على الملاحظات التي أبداها النواب على الحساب الختامي، منوهًا بأنها تتفق مع التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة، لافتًا إلى أننا أمام حكومة جديدة وإن كان رئيسها مستمرًّا.

وأكد النائب أن الحكومة انحازت للطبقات الأولى بالرعاية، رغم أن البعض يرى أننا أمام اقتصاد حرب أثناء تنفيذ موازنة 2024، إلا أن الحكومة لم تتأخر عن تقديم برامج الحماية الاجتماعية.

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مجلس النواب النائب إيهاب الطماوي الحساب الختامي
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