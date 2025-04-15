بالصور.. بدء امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف

كتب- عمرو صالح:

بدأ المحامون، اليوم الثلاثاء، الامتناع عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها لمدة ثلاثة أيام؛ نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام؛ لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

وامتنع محامو جنوب الجيزة وطنطا وبورسعيد وسوهاج وأسيوط عن توريد الرسوم بخزائن محكمة الاستئناف ومأمورياتها؛ تنفيذًا للقرار .

وكانت نقابة المحامين أكدت مخاطبة كل الجهات التنفيذية والنيابية المعنية؛ لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع .

وتشدد نقابة المحامين على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًّا بتغطية نفقات مرفق العدالة؛ لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء إلى القضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار؛ أفرادًا ومؤسسات.

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