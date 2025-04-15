مقدم حجز 200 ألف جنيه.. ننشر أسعار شقق مشروع ديارنا في 14 مدينة

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي 35 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، اليوم الثلاثاء 15 إبريل.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، هنا

ومن أهم المشروعات التي تم طرحها مشروع ديارنا في 14 مدينة

يكون مقدم الحجز 200 ألف لكل الوحدات، ويتم سداد 50% من ثمن الوحدة على سنتين قبل الاستلام، و50% على 3 و5 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

وجاءت أسعار الوحدات على النحو التالي:

1- سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 20 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و580 ألف جنيه.

2- سعر المتر في مدينة حدائق أكتوبر 18900 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و440 ألف جنيه، والوحدة الـ 117 مترا سجلت 2 مليون و211 ألف.

3- سعر المتر في مدينة العبور الجديدة 18700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و412 ألف جنيه

4- سعر المتر في مدينة مدينة بدر 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه

5- سعر المتر في مدينة العاشر من رمضان 18100 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و334 ألف جنيه

6- سعر المتر في مدينة مدينة السادات 17500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و257 ألف جنيه

7- سعر المتر في مدينة برج العرب الجديدة 17700 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 متر 2 مليون و283 ألف جنيه

8- سعر المتر في مدينة بني سويف الجديدة 16800 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و167 ألف جنيه

9- سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

10- سعر المتر في مدينة غرب قنا 15800 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و38 ألف جنيه

11- سعر المتر في مدينة سوهاج الجديدة 16500 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و128 ألف جنيه

12- سعر المتر في مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط 16000 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و64 ألف جنيه

13- سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة 16600 الف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و180 ألف جنيه

14- سعر المتر في مدينة حدائق العاصمة 18300 ألف جنيه، حيث سجلت الشقة الـ 129 مترا 2 مليون و360 ألف جنيه

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