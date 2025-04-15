تعيين د. شوقي علام المفتي السابق عميدًا للمعهد العالي للدراسات الإسلامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، تولي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، منصب عميد معهد الدراسات الإسلامية بالعجوزة.

وقال مختار جمعة عبر صفحته على "فيسبوك":"خالص التهنئة للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق لتوليه عمادة المعهد العالي للدراسات الإسلامية، والدكتور أنس جعفر رئيس جامعة بني سويف، محافظ بني سويف الأسبق، لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة المعهد.

وناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أمس، رسالة ماجستير للباحث أحمد عبد المنعم محمد السيد ضيف، بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية، وموضوعها :" الخطاب الديني في وحي القلم للرافعي الرؤية والفن".

وهنأ وزير الأوقاف السابق، الباحث لحصوله على درجة الماجستير، متمنيا له التوفيق والنجاح.

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