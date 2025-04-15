الأكاديمية العسكرية تنظم ماراثون لدعم ذوي الهمم وأطفال التوحد

كتب- محمد سامي:

نظَّمت الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتعاون مع مؤسسة "ابني للفئات الخاصة والتوحد" ماراثون رياضيًّا تحت عنوان "اجري من أجل أطفال التوحد"؛ حيث انطلقت الفاعليات من البوابة الرئيسية للأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والأطفال من ذوي الهمم وأسرهم .

يأتي ذلك في إطار دعم القيادة السياسية لذوي الهمم، وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم الدعم للمؤسسات المدنية.

واختتمت الفاعلية بتكريم الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للحاصلين على المراكز الأولى بالماراثون، وتوزيع عدد من الهدايا التذكارية على المشاركين الذين عبروا عن امتنانهم لمشاركة القوات المسلحة في استضافة هذا النشاط الرياضي، وحرصها على رسم البسمة على وجوه الأطفال ذوي الهمم .