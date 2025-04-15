نجاح موسم الزراعات الشتوية.. وزير الري يوجه بتشغيل محطات النقرة بأسوان ومتابعة الترع

كتب- أحمد السعداوي:

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا، اليوم الثلاثاء، من المهندس عمر سيف النصر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة أسوان؛ لاستعراض الموقف المائي وحالة الري بنطاق محافظة أسوان؛ خصوصًا في منطقة وادي النقرة .

واستعرض التقرير النجاح الذي تحقق نتيجة مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية في صيانة وتشغيل محطات وادي النقرة، والتي انعكست على نجاح موسم الزراعات الشتوية بالمنطقة؛ خصوصًا زراعات محصول القمح لهذا العام، بمشروع وادي النقرة بمركز نصر النوبة، والتي تتميز بالتصنيف عالي الجودة من القمح .

وكان المهندس عمر سيف، قد استقبل اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، في محطة النقرة ٦؛ إحدى محطات وزارة الموارد المائية والري الإحدى عشر التي تخدم المنطقة، خلال افتتاح المحافظ لموسم حصاد القمح بمحافظة أسوان؛ حيث تقدم المحافظ بالشكر إلى وزير الموارد المائية والري على المجهودات الكبيرة المبذولة من أجهزة الوزارة في صيانة وتشغيل محطات النقرة، مما انعكس على نجاح زراعات الموسم الشتوي، خصوصًا محصول القمح .

جدير بالذكر أن الدكتور سويلم كان قد أصدر توجيهات سابقة باتخاذ كل الإجراءات التي تحقق تحسين حالة الري بمنطقة وادي النقرة؛ حيث تم خلال الفترة الماضية تأهيل ١١ محطة بشكل عاجل؛ سواء من خلال أعمال صيانة أو إحلال وتجديد طلمبات تلك المحطات، وتدعيم بعض المحطات بوحدات طوارئ لحين تنفيذ الحل الدائم للمنطقة والجاري العمل به والمتوقع الانتهاء منه في أقرب فرصة.

شهدت نفس الفترة الزمنية العمل بالتوازي فى تنفيذ أعمال نظافة ورفع الحشائش أمام مص محطات الرفع لضمان استمرارية تشغيلها، ومواصلة أعمال التطهيرات ونزع الحشائش على الترعة الرئيسية لوادي النقرة والترع الفرعية الآخذة منها، وعمل الموازنات اللازمة لبوابات أفمام الترع الفرعية، مما كان له أثر إيجابي جدًّا في عملية توزيع المياه، وتواكب مع ذلك أيضًا تنفيذ عدد من قرارات الإزالة لتعديات على زمام الترع بوادي النقرة .

ووجه سويلم سابقًا أجهزة الوزارة المعنية بأسوان بمواصلة متابعة أعمال التطهيرات ونهوها قبل بدء فترة أقصى الاحتياجات، واستمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة ووزارة الزراعة لمتابعة تطهيرات المنتفعين للمساقي الخصوصية، والتنسيق مع روابط مستخدمي المياه لتنظيم المناوبات، ومواصلة إزالة التعديات على المجاري المائية في أسوان .

ووجه سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، بشأن تشغيل محطات النقرة ومتابعة حالة الترعة الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها؛ بما يتوافق ومتطلبات الري بالمنطقة .