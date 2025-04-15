إعلان

محافظ القاهرة يوجه بإزالة آثار حريق الشرابية

11:01 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

حريق الشرابية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن حريق محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا"، بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا).

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

اقرأ أيضًا:

قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن حريق محلات الروبابيكيا بالشرابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام.. وموعد ارتفاع درجات الحرارة

رابط الاستمارة.. جامعة القاهرة تدعو أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في شركتها للاستثمار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الشرابية محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر الروبابيكيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات توليد الكهرباء من طاقة الرياح برأس غارب

إعلان

إعلان

في بنكي الأهلي ومصر.. الدولار يتراجع تحت مستوى 51 جنيهًا خلال التعاملات
"الأرصاد": ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. وهذا موعد الذروة
تفاصيل غرق 798 فدانًا في المنوفية بمياه النيل.. ماذا حدث؟ - صور