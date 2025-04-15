محافظ القاهرة يوجه بإزالة آثار حريق الشرابية

كتب- محمد نصار:

وجه الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن حريق محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا"، بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية، عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا).

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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