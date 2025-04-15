رئيس حي الشرابية لمصراوي: "اللي اتحرق مش محلات" وجار حصر الخسائر

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمد عادل المجبر، رئيس حي الشرابية، إنه تم السيطرة بالكامل على حريق مغالق الخشب الذي نشب صباح اليوم.

وأضاف "المجبر"، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، الثلاثاء، أن النيابة العامة تعاين موقع الحريق في الوقت الراهن من أجل الوصول إلى الأسباب الفعلية له.

وأشار رئيس حي الشرابية، إلى أنه سيتم حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق، لافتًا إلى أن الحريق ليس في محلات للخشب ولكنها أرض "مغالق" وبها كميات كبيرة مُخزنة من الخشب المستعمل.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالقاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق في تجمعات للخشب المستعمل (الروبابيكيا)، بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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