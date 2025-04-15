محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لمعاينة العقارات المجاورة لحريق الشرابية

كتب- محمد نصار:

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من حريق محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا"، بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية.

وشدد إبراهيم صابر، على أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، دون إصابات أو وفيات، وجار أعمال التبريد.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالقاهرة، تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل (الروبابيكيا).

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الحي لموقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

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