قرارات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن حريق محلات الروبابيكيا بالشرابية



كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب في بعض محلات الخشب المستعمل "الروبابيكيا" بعزبة بلال بجوار عزبة الورد بحي الشرابية دون إصابات أو وفيات، وجاري أعمال التبريد.

كان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بعدة محال للخشب المستعمل "الروبابيكيا".

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحي لموقع البلاغ، إذ تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقارات المجاورة من الحريق، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التي نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.