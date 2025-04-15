نشرة التوك شو| هجرة الأطباء المصريين للخارج وموقف "المهن التمثيلية" من اللجنة المشكلة لبحث تحديات ال

كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

رد الإعلامي عمرو أديب، على الانتقادات التي وُجهت إليه بعد تناوله قضية هجرة الأطباء المصريين للخارج، وتصريحاته حول حصولهم على تعليم وتدريب مجاني في مصر قبل الهجرة.

وأوضح "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هدفه من تناول القضية هو تسليط الضوء على أزمة هجرة الكفاءات الطبية، وليس مهاجمة الأطباء.

أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل بجدية على تعديل قانون الإيجار القديم استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الملزم، مؤكدًا احترام المؤسسات الدستورية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، كشف أن المناقشات حول تحرير العلاقة الإيجارية أو زيادة القيمة الإيجارية وصلت إلى مراحل متقدمة، بعد دراسات مستفيضة أجرتها لجنة الإسكان ولجنة مشتركة أنهت عملها.

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، باتت في صدارة أولويات البرلمان بعد الحكم الدستوري الملزم بتعديل القانون.

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح أن اللجنة تعمل على صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتطوير منطقة نزلة السمان، وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي، وذلك نظرًا لموقعها الفريد بجوار منطقة الأهرامات، وما تحويه من إمكانيات سياحية واعدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح "الحمصاني"، أن نزلة السمان قد تشهد اكتشافات أثرية جديدة في المستقبل القريب، مما يزيد من أهميتها السياحية.

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لتقديم الدعم المالي اللازم لإنتاج الأعمال الفنية التي تعزز قيم الانتماء الوطني وترتقي بالدراما المصرية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تدخل الدولة لتمويل أعمال درامية محددة سنويًا، تهدف إلى إنتاج أعمال وطنية ذات قيمة بهدف ترسيخ الانتماء.

كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادات تاريخية في الموازنة المصرية الجديدة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وفي حواره ببرنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أوضح عمر أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا 45 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و13 مليار جنيه لدعم الإسكان، و30 مليار جنيه لدعم الصناعة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.