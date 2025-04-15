لجنة "انتخابات الصحفيين" تؤكد الالتزام باتفاق المرشحين على موعد إجراء الانتخابات

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، إن اللجنة ليس لها علاقة بالحشد للجمعية العمومية، وإن الدعوة للجمعية العمومية القادمة يوم الجمعة الموافق 18 أبريل الجاري، تأتي في إطار الالتزام بالإجراءات القانونية، ولإغلاق أي باب للطعن في الانتخابات.

وأكد عبد الرحيم أن اللجنة ملتزمة بدعوات المرشحين التي مالت لتأجيل الانعقاد الكامل للجمعية العمومية إلى 2 مايو المقبل؛ تقديرًا للزملاء والاحتفال بالأعياد.

أضاف أن اللجنة ستدعو لاجتماع لجميع المرشحين خلال الأسبوع القادم للاتفاق على الإجراءات النهائية لانعقاد الجمعية العمومية، والاتفاق على ضوابط يوم التصويت والإشراف والفرز خلال الانعقاد النهائي، الذي اختار له المرشحون يوم 2 مايو القادم، ومن بينها مخاطبة وزارة الداخلية لتوسيع الصوان، أو استئجار قطعة الأرض المجاورة لنادي القضاة؛ لتخفيف الزحام والتكدس، خاصةً في ظل الظروف الجوية مع انعقاد الجمعية لأول مرة خلال شهر مايو.