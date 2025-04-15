حدث منتصف الليل| أخر تطورات قانون الإيجار القديم.. وخطة لتحويل نزلة السمان لمقصد سياحي عالمي

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الإثنين على النحو التالي:

السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، باتت في صدارة أولويات البرلمان بعد الحكم الدستوري الملزم بتعديل القانون.

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"التموين" تصدر توجيهًا مهمًا بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم - (مستند)

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًّا رقم 9 لسنة 2025 صادرًا بتاريخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم.

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مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر وقطر سلمتا حماس المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

قالت مصادر لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

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وزارة الرياضة أمام النواب: تخصيص 200 دعم لعدد من مراكز الشباب بالبحيرة

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، طلب إحاطة بشأن إعفاء بعض مراكز الشباب الصغيرة بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة من سداد حصة وزارة الشباب والرياضة الشهرية المقررة على ملاعب النجيل الصناعي الخماسية.

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المؤتمر السنوي لـ"صيادلة بورسعيد" يوصي بدمج الذكاء الاصطناعي في مناهج الجامعات

أوصى المؤتمر السنوي الثاني لنقابة صيادلة بورسعيد، المنعقد بمشاركة نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات والقيادات الصيدلية والمختصين بمجال الصيادلة وطلبة وخريجي كليات الصيدلية، بزيادة استغلال التقنيات الحديثة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل الصيدلي، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

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الوزراء: خطة طموحة لتحويل نزلة السمان إلى مقصد سياحي عالمي

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتطوير منطقة نزلة السمان، وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي، وذلك نظرًا لموقعها الفريد بجوار منطقة الأهرامات، وما تحويه من إمكانيات سياحية واعدة.

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الحكومة: دعم مالي لإنتاج الدراما الوطنية.. ونقيب الممثلين: لن نشارك في لجنة تتجاهلنا

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لتقديم الدعم المالي اللازم لإنتاج الأعمال الفنية التي تعزز قيم الانتماء الوطني وترتقي بالدراما المصرية.

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قطر وفرنسا أبرز المؤيدين.. جهود مصرية مكثفة لدعم مرشح مصر لـ"اليونسكو"

جهود مصرية مكثفة، تقوم بها الدبلوماسية المصرية على المستوى العربي والإفريقي والعالمي لدعم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الأسبق، والمرشح لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

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هل استخدام بخاخات الصدر يسبب الإدمان؟.. أستاذ أمراض الحساسية يوضح

أكد الدكتور محمد صدقي، أستاذ أمراض الصدر والحساسية بجامعة الأزهر، أن استخدام البخاخات لا يُسبب الإدمان كما يعتقد البعض، حيث أن مفعولها موضعي، ويصل مباشرة إلى الجهاز التنفسي دون المرور بكامل الجسم كما تفعل الأقراص.

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