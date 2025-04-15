خبير عسكري: مخطط تهجير الفلسطينيين مستمر.. وحماس لن تتخلى عن سلاحها

كتب- حسن مرسي:

حذر العميد سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي، من أن مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لم يتوقف، مؤكدًا على أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل كارثي، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المياه والغذاء والكهرباء، بالتزامن مع اقتراب فصل الصيف.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، أكد راغب أن فكرة "الصمود" قد لا تكون واقعية في ظل هذه الظروف المأساوية، مطالبًا بضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار والاتفاق على عودة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار الخبير العسكري إلى أن خروج مستشفى المعمداني عن الخدمة قد فاقم الأزمة الصحية في غزة، محذرًا من أن المراكز الصحية الصغيرة "المستوصفات" المتبقية قد تخرج عن الخدمة قريبًا.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أكد راغب أن الحركة لن تقبل بتسليم سلاحها، حتى لو استمرت الحرب لعقود، معتبرًا أن السلاح هو وسيلة حماس للحفاظ على حكمها في القطاع، وليس للخروج الآمن منه، معقبًا: "الحركة تحاول المحافظة على سلاحها لحكم قطاع غزة، حماس تحتاج للسلاح للبقاء الآمن وليس للخروج الآمن من القطاع".

وحذر راغب من مغبة الرهان على انشغال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملفات أخرى، مؤكدًا أن اللوبي الصهيوني سيذكره دائمًا بمخططه تجاه غزة، متابعًا: "واهم من يراهن على أن ترامب سينشغل عن مخططه تجاه غزة، لو انشغل ترامب بملفات أخرى فماكينة اللوبي الصهيوني ستذكره باستمرار".