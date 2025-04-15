وزيرة التنمية المحلية تقوم بجولة ليلة مفاجئة على عدد من شوارع مصر الجديدة

(أ ش أ):

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في جولة ليلة مفاجئة مساء الإثنين، عدد من شوارع حي مصر الجديدة وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات ومتابعة شكاوي المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وبدأت جولة وزيرة التنمية المحلية بمشاركة المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة وعدد من العاملين بالقطاع ، بالمرور الميداني علي شوارع (الكوربة - البغدادي ـ إبراهيم اللقاني - سيد عبد الواحد) كما تم المرور علي ميدان الإسماعيلية وتبين وجود عدد كبير من الإشغالات بكافة المناطق التي تم المرور عليها وكذا تدهور حالة الأرصفة وأرضيات الانترلوك و أعمدة الإنارة الغير صالحة وعدم وجود دور فعال لحي مصر الجديدة في التصدي لتلك الملاحظات وإيجاد حلول لها ، كما تم رصد وجود عدد من الورش والمحلات غير مرخصة بالعقارات المطلة علي شارع إبراهيم اللقاني.

ووجهت الدكتورة منال عوض خلال جولتها المفاجئة، رئيس حي مصر الجديدة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق وتشميع كافه الكافيهات وكذا المطاعم المخالفة بتلك المناطق وقطع المرافق فوراً.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي عدم السماح للمحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة الا طبقاً لأحكام القانون وكذا عدم السماح بإشغال الطريق أو الأرصفة لتسهيل حركة مرور المواطنين والسيارات يومياً ، كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة مراجعة الموقف الخاص بتراخيص الورش والمحلات بشارع إبراهيم اللقاني والعقارات المطلة عليه ومدي قانونيتها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية بالبدء الفوري برفع كفاءة بعض الأرصفة وأعمال الانترلوك لعدد من الشوارع للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين والمرور الفعلي للحي بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع كافة الاشغالات بصورة دورية ، بالإضافة إلي ضرورة وضع تصور أو آلية من حي مصر الجديدة لتلك المحلات لتجميل نطاق الحي والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي ، كما وجهت د.منال عوض قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة القرارات والتوجيهات التي طالبت بها الحي والعرض عليها بما تم اتخاذه.