ضياء رشوان: مصر وقطر تبذلان ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية

(أ ش أ):

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر وقطر تبذلان طوال الوقت ما يمكن أن يوفر المصلحة للقضية الفلسطينية.

وقال رشوان، في اتصال هاتفي لقناة القاهرة الإخبارية مساء اليوم الاثنين، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستشهد تحولا إيجابيا بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر وقطر.

وأضاف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلم أن هناك مفاوضات شاقة تجري بشأن غزة ، ويدرك أن الإسرائيليين يرفعون سقف مطالبهم.

وأوضح أن ترامب يبدو أنه يريد زيارة المنطقة بعد انتهاء الحرب في غزة، لافتا إلى أنه، منذ تجدد العدوان على غزة، أعطى ترامب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفرصة الكافية لتحرير المحتجزين ، وهذه المهلة أصبحت في نهايتها.

وقال "رشوان": "إن حركة حماس تعلم جيدا قيمة الوقت الآن ، وأعتقد أن ردها على المقترح الإسرائيلي سيكون سريعا".

وكانت مصادر قد أفادت، في وقت سابق، لقناة القاهرة الإخبارية بأن مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة ، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت المصادر أن مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الإسرائيلي ، وتنتظران ردها في أقرب فرصة.