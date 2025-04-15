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الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة.. وتحذر من الشبورة المائية

04:00 ص الثلاثاء 15 أبريل 2025

طقس معتدل

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود خلال الساعات المقبلة طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت الأرصاد، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 درجة، والسواحل الشمالية 21 درجة، وشمال الصعيد 27 درجة، وجنوب الصعيد 30 درجة.

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