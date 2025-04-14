السجيني: قانون الإيجار القديم على مائدة البرلمان قريبًا

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم، باتت في صدارة أولويات البرلمان بعد الحكم الدستوري الملزم بتعديل القانون.

خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أوضح أن اللجنة تعمل على صياغة مشروع قانون متوازن يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للطرفين.

وأشار السجيني إلى أن الحكم الدستوري يلزم الحكومة والبرلمان بوضع إطار قانوني جديد ينهي الخلافات المزمنة حول الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن المناقشات ستتسارع خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل نهائي.

وأضاف أن الحلول المقترحة تشمل آليات لتحديد قيمة الإيجار بناءً على القيمة السوقية مع توفير دعم للأسر محدودة الدخل، لضمان عدم تحميل المستأجرين أعباءً لا يطيقونها.

وشدد على أن الهدف ليس إنهاء عقود الإيجار بشكل تعسفي، بل إيجاد تسوية تحفظ حقوق الملاك دون إجحاف بالمستأجرين، لافتًا إلى أن تجارب دول أخرى ستُؤخذ بعين الاعتبار.

وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التزام البرلمان بالعمل السريع لإقرار القانون، مع إشراك جميع الأطراف في الحوار لضمان قبول واسع للحل المنتظر.