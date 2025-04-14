نقيب المعلمين ينعى معلمة بمحافظة قنا توفيت فى حادث سير
كتب- أحمد الجندي:
تلقت النقابة العامة للمهن التعليمية ، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بقنا ، يفيد بوفاة المعلمة هبة أحمد عبد العاطى معلمة لغة عربية ، بمدرسة الشيخ مبارك ، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية ، أثر حادث سير أثناء خروجها من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي ، وتم نقلها إلى مستشفى نجع حمادي لمحاولة إسعافها ، إلا أنها توفيت متأثرة باصابتها فى الحادث.
وكلف الزناتي ، شاكر أبو بكر رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بقنا ، بالتواجد بالمستشفى وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة وتقديم واجب العزاء لأسرتها ، وسرعة إنهاء مستحقاتها المالية.
وتتقدم النقابة العامة للمهن التعليمية ، بخالص العزاء لأسرة المعلمة ، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
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