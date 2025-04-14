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"التموين" تصدر توجيهًا مهمًا بشأن تكلفة تصنيع الخبز المدعم - (مستند)

11:26 م الإثنين 14 أبريل 2025

الخبز المدعم

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كتب- محمد سامي:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهًا وزاريًّا رقم 9 لسنة 2025 صادرًا بتاريخ اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، بشأن تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم.

وأعلنت الوزارة، أن الحكومة تتحمل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الذي تنتجه المخابز البلدية التموينية التي تستخدم وقود السولار في عملية الإنتاج بالقطاعين (العام، الخاص)، وتشمل ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 20 قرشا، وذلك بعد تحريك أسعار المحروقات.

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