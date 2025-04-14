"الدكتور ده باشطبيب".. عمرو أديب يطالب بتحسين دخل الأطباء: "بيسافروا بره عشان الفلوس"

كتب- حسن مرسي:

رد الإعلامي عمرو أديب، على الانتقادات التي وُجهت إليه بعد تناوله قضية هجرة الأطباء المصريين للخارج، وتصريحاته حول حصولهم على تعليم وتدريب مجاني في مصر قبل الهجرة.

وأوضح "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر، أن هدفه من تناول القضية هو تسليط الضوء على أزمة هجرة الكفاءات الطبية، وليس مهاجمة الأطباء.

وأضاف: "يبدو أن البلد مفيهاش فلوس لتحسين أوضاع الأطباء المادية، عشان كده فيه هجرة للكوادر الطبية، الطبيب أهم من أي حد".

ونفى أديب اقتراحه منع الأطباء من السفر لمدة عامين، مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح مطروح في البرلمان منذ 5 سنوات، مؤكدًا: "بلاش شخصنة الأمر، أنا مذيع استفك بكلمتين وخلاص، يبقى عمرو أديب في مواجهة الأطباء؟".

ودافع أديب عن نفسه قائلًا: "أنا خريج جامعة القاهرة والبلد صرفت عليا زي ما صرفت على الطبيب، و30% من دفعتي اللي اتخرجت من 30 سنة موجودين في البيت بلا عمل".

وأشار أديب إلى أن هجرة الأطباء ليست ظاهرة مصرية فقط، بل موجودة في جميع أنحاء العالم، وأن الأطباء يهاجرون بحثًا عن فرص أفضل، معقبًا: "انتوا بتقارنوا عمرو أديب بالطبيب، الدكتور ده باشطبيب، البلد فيها مشكلة أطباء، عندنا 100 ألف طبيب اللي بيسافر منهم 7 آلاف سنويًا، اللي بره بياخدوا كريمة الدكاترة من عندنا".

ودعا الدولة إلى تحسين دخل الأطباء المصريين للحفاظ عليهم داخل البلاد، متابعًا: "الناس بتسافر بره عشان الفلوس، فلنتركها جميعًا ونسافر وكل واحد يشوف مصلحته، سيبوا الدولة تحسن من دخل الطبيب المصري عشان يعالج العيان، أهم عمليات جراحية في حياتي عملهالي أطباء مصريين في مستشفيات مصرية مش بره".