إعلان

خالد البلشي: نجحنا في الحصول على 750 وحدة سكنية للصحفيين

10:27 م الإثنين 14 أبريل 2025

خالد البلشي في ضيافة مصراوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي، عن تفاصيل حصول النقابة على 750 وحدة سكنية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وقال "البلشي" خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين: حصلنا على وعود أولية من وزارة الإسكان بتخصيص 750 وحدة سكنية لصالح الصحفيين مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على تحديد الأماكن المتاحة لإقامتها.

وأشار البلشي إلى أن مجلس النقابة الحالي استطاع خلال دورته الإنتخابية أن يحصل على 650 وحدة سكنية أخرى للصحفيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد البلشي في ضيافة مصراوي خالد البلشي نقيب الصحفيين الحصول على 750 وحدة سكنية للصحفيين ندوة مؤسسة أونا للصحافة والإعلام نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي للصحفيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

طرح شقق الإسكان.. خط ساخن لتلقي استفسارات الحاجزين