خالد البلشي: نجحنا في الحصول على 750 وحدة سكنية للصحفيين

كتب- عمرو صالح:

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي، عن تفاصيل حصول النقابة على 750 وحدة سكنية لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

وقال "البلشي" خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين: حصلنا على وعود أولية من وزارة الإسكان بتخصيص 750 وحدة سكنية لصالح الصحفيين مشيرا إلى أن الوزارة تعمل الآن على تحديد الأماكن المتاحة لإقامتها.

وأشار البلشي إلى أن مجلس النقابة الحالي استطاع خلال دورته الإنتخابية أن يحصل على 650 وحدة سكنية أخرى للصحفيين.