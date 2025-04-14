الوزراء: خطة طموحة لتحويل نزلة السمان إلى مقصد سياحي عالمي

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن خطة طموحة لتطوير منطقة نزلة السمان، وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي، وذلك نظرًا لموقعها الفريد بجوار منطقة الأهرامات، وما تحويه من إمكانيات سياحية واعدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أوضح "الحمصاني"، أن نزلة السمان قد تشهد اكتشافات أثرية جديدة في المستقبل القريب، مما يزيد من أهميتها السياحية.

وأكد أن الهدف من تطوير المنطقة هو إحياؤها، وزيادة الطاقة الفندقية بها، والاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات المتاحة.

وتشمل خطة التطوير، بحسب الحمصاني، تحويل بعض المنازل في المنطقة إلى فنادق، وإعادة هيكلة المنطقة عمرانيًا، وتطوير واجهات المنازل، وذلك بالتنسيق والتشاور مع أهالي نزلة السمان.

وأشار الحمصاني إلى أن تطوير نزلة السمان يهدف إلى رفع القيمة السياحية للمنطقة، وتحقيق طفرة في قطاع السياحة المصري، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للآثار سيتولى تنفيذ أعمال الاكتشافات الأثرية في المنطقة، لما لها من أهمية تاريخية كبيرة.