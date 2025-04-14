الحكومة: دعم مالي لإنتاج الدراما الوطنية.. ونقيب الممثلين: لن نشارك في لجنة تتجاهلنا

كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن توجه حكومي لتقديم الدعم المالي اللازم لإنتاج الأعمال الفنية التي تعزز قيم الانتماء الوطني وترتقي بالدراما المصرية.

وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة تدخل الدولة لتمويل أعمال درامية محددة سنويًا، تهدف إلى إنتاج أعمال وطنية ذات قيمة بهدف ترسيخ الانتماء.

وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة المشكلة لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما المصرية ستضع رؤية شاملة وتتشاور مع النقابات الفنية قبل الإعلان عن أي قرارات.

في المقابل، أعرب الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن رفضه للمشاركة في اللجنة، مؤكدًا أن هدفها هو إلغاء دور النقابات الفنية.

وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى: "لن نشارك في لجنة تتجاهل النقابات، اللجنة المشكلة لبحث تحديات ومستقبل الدراما هدفها إلغاء دورنا".

وأضاف زكي: "إزاي لجنة تناقش الدراما والمسلسلات والأفلام مفيهاش ولا ممثل للنقابات الثلاث المنتخبة؟ انتوا بتهمشونا وتلغوا دورنا ومش شايفينا.. طب إحنا مش هنشارك".

كما انتقد زكي تجاهل اللجنة للنقابات الفنية الثلاث، قائلًا: "اللجنة المشكلة لبحث تحديات ومستقبل الدراما تجتمع ونعرف الأخبار من الشارع.. مفيش ولا ممثل لنا في اجتماع زي ده إزاي؟ رمضان الماضي شهد زخم درامي 80% منه على أعلى مستوى، انتوا مش شايفينا".