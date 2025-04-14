"الخطة والموازنة": تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة

كتبت- داليا الظنيني:

كشف ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن زيادات تاريخية في الموازنة المصرية الجديدة، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لبند العلاج على نفقة الدولة، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وفي حواره ببرنامج "الخلاصة" على قناة المحور، أوضح عمر أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضًا 45 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال، و13 مليار جنيه لدعم الإسكان، و30 مليار جنيه لدعم الصناعة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري.

وأضاف عمر أن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة يبلغ 160 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه عن العام الماضي، وذلك لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما أشار إلى تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.