محلل سياسي: زيارة الرئيس السيسي للكويت خطوة مهمة لتوحيد الصف العربي

كتب- حسن مرسي:

أكد المحلل السياسي الكويتي، أحمد إسماعيل بهبهاني، على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، مشيرًا إلى أن الكويت تشعر بسعادة بالغة تجاه هذه الزيارة التي وصفها بالتاريخية.

وخلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أوضح بهبهاني أن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تأتي في توقيت حاسم، مما يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد بهبهاني أن الكويت كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية، منذ حرب 1948 وحتى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس جدول أعمال المباحثات بين الرئيس السيسي وأمير دولة الكويت، وذلك في إطار الجهود المشتركة لإيجاد حلول عادلة وشاملة لهذه القضية.

وأعرب بهبهاني عن أمله في أن تتوقف الحرب الدائرة في غزة قريبًا، مؤكدًا أن ما يحدث في فلسطين، وخاصة في غزة، يمثل مأساة إنسانية لا يمكن قبولها، وموضحًا حجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

وتوقع بهبهاني أن تسهم الجهود المبذولة، وخاصة من قبل الرئيس السيسي، في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار القطاع ستكون من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في المستقبل القريب.