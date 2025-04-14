مجدي الجلاد: أنتظر قانون حرية تداول المعلومات منذ 40 عاما

كتب- عمرو صالح:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إنه يتمنى صدور قانون حرية تداول المعلومات في أقرب وقت لما يمثله من أهمية لجموع الصحفيين منذ أكثر من 40 عامًا.

وأضاف الجلاد: أقرأ الصحف منذ أن كنت طالبًا بالمرحلة الإعدادية وكان حلمي أن أكون صحفيا.. كنت بقول لنفسي لازم يكون فيه قانون يحمي الصحفي أثناء تأدية عمله من حيث أحقيته في الحصول على المعلومات وأحقيته في النشر وغيرها من الأمور اللي يتضمنها قانون حرية تداول المعلومات واتعينت في الأهرام ودلوقتي عديت الـ60 سنة والقانون لم يصدر حتى الآن.

واختتم رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، حديثه مؤكدًا على ضرورة صدور قانون حرية تداول المعلومات باعتباره حق أصيل ضمن حقوق الصحفيين والعاملين في المهنة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين.