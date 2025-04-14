البلشي يكشف حقيقه تصريحاته بعدم خوضه الانتخابات في حال ترشح عبدالمحسن سلامة

كتب- عمرو صالح:

أوضح خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفي، حقيقة ما نُسب إليه بتصريحات أكد فيها على عدم ترشحه نقيبًا في حال ترشح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة.

وقال "البلشي" خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، وأدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، أنه لم يدل بمثل هذه التصريحات ومن يملك أي فيديوهات عليه أن يظهرها، موضحًا أن ترشح عبدالمحسن سلامة سيزيد من التنافسية داخل الانتخابات وسيرفع الروح المعنوية لأعضاء الجمعية العمومية باعتبار أنهم أمام انتخابات حقيقية وكل مرشح يحتاج لأصواتهم.

وأضاف، أن سبب تأخر إعلانه الترشح على مقعد نقيب الصحفيين خلال الانتخابات الماضية، كان بسبب المخاوف التي كانت تحيط بالجمعية العمومية من عدد المرشحين.