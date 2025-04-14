"ليس جديدًا".. نهاد أبو القمصان توضح تفاصيل حكم الدستورية باسترداد منزل الحضانة

كتب- حسن مرسي:

علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن استرداد الأب لمنزل الحضانة بعد بلوغ الأبناء السن القانونية، مؤكدة أن هذا الحكم ليس جديدًا، وإنما يكرر قاعدة قانونية معمول بها منذ فترة طويلة.

وأوضحت أبو القمصان خلال بث مباشر على حسابها بموقع "يوتيوب"، أن الحكم ينص على حق الأب في استرداد منزل الحضانة بعد بلوغ الأبناء سن 15 عامًا، حتى لو اختاروا البقاء مع الأم، لأن الأساس القانوني لبقاء الأم في المنزل هو حضانة الأبناء، والتي تنتهي ببلوغهم السن القانونية.

وأضافت أن هذا الحكم أثار لغطًا واسعًا بسبب ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، والتي تصور أن المرأة تستفيد من الطلاق للحصول على المنزل، وهو ما وصفته بـ"الوهم" الذي يضر بالمرأة.

وأشارت إلى أن الواقع القانوني يفرض على الأم توفير مسكن للأبناء بعد انتهاء الحضانة، إذا اختاروا البقاء معها، أو أن يطالب الأبناء بمسكن أو بدل سكن من الأب، إذا وافقت المحكمة على ذلك.

ودعت أبو القمصان إلى ضرورة توعية النساء بحقوقهن القانونية، وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي قد تضعهن في مواقف قانونية صعبة.

كما طالبت بتفعيل قانون "الكد والسعاية" لحماية حقوق المرأة التي تفني عمرها في رعاية الأبناء، سواء كانت عاملة أو ربة منزل، حتى لا تجد نفسها في الشارع بعد انتهاء الحضانة أو وفاة الزوج.