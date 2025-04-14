إعلان

البلشي: هناك تخوفات من فكرة تعديل قانون نقابة الصحفيين

07:07 م الإثنين 14 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
  • عرض 12 صورة
    خالد البلشي في ضيافة مصراوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك تخوفات حاليًا من طرح فكرة تعديل قانون النقابة خوفًا من خسارة المكتسبات.

وأوضح "البلشي"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، أن النقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وهذا لن يتم إلا من خلال دعم الجمعية العمومية لضمان مكاسب حقيقية.

وأضاف أن التحرك في هذه الملفات لا بد أن يكون مدعومًا من الجمعية العمومية، لأن عدم وجود ظهير نقابي قوي قد يؤدي إلى انتكاسات، ولدينا أخطاء في الماضي أدت إلى خسارات كبيرة ولا نريد تكرارها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تعديل قانون نقابة الصحفيين البلشي في ضيافة مؤسسة أونا للصحافة خالد البلشي نقيب الصحفيين ندوة مؤسسة أونا للصحافة والإعلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان