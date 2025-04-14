البلشي: هناك تخوفات من فكرة تعديل قانون نقابة الصحفيين

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن هناك تخوفات حاليًا من طرح فكرة تعديل قانون النقابة خوفًا من خسارة المكتسبات.

وأوضح "البلشي"، خلال الندوة التي عقدتها مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، بمشاركة محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، أن النقابة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين، وهذا لن يتم إلا من خلال دعم الجمعية العمومية لضمان مكاسب حقيقية.

وأضاف أن التحرك في هذه الملفات لا بد أن يكون مدعومًا من الجمعية العمومية، لأن عدم وجود ظهير نقابي قوي قد يؤدي إلى انتكاسات، ولدينا أخطاء في الماضي أدت إلى خسارات كبيرة ولا نريد تكرارها.