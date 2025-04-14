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الرئيس السيسي يصل إلى قصر بيان والمدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا به

05:30 م الإثنين 14 أبريل 2025

زيارة الرئيس السيسي للكويت

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(أ ش أ)

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يرافقه الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، إلى قصر بيان مقر إقامة الرئيس السيسي خلال زيارة الدولة التي بدأها اليوم الاثنينإلى الكويت.

ولدي وصول الرئيس السيسي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالرئيس السيسي.

ورافقت فرقة الخيالة الكويتية سيارة الرئيس السيسي إلى داخل القصر، كما أدت الفرق الموسيقية العديد من الرقصات التراثية بالطبول والسيوف، والتي تعكس التراث الكويتي الأصيل، ترحيبا بالرئيس السيسي.

وتعد زيارة الدولة أعلى مراتب الزيارات في بروتوكول الزيارات للرؤساء.

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زيارة الرئيس السيسي للكويت الرئيس السيسي يصل إلى قصر بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمير دولة الكويت الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح
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