الطائرات الحربية الكويتية ترافق طائرة الرئيس السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية

(أ ش أ):

رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند دخولها الأجواء الكويتية، وذلك ترحيبا بوصول الرئيس السيسي إلى دولة الكويت.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقباله بالمطار الأميري، الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج السيد الرئيس السيسي من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.