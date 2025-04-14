بث مباشر.. استقبال رسمي للرئيس السيسي فور وصوله أرض الكويت

كتب- محمد نصار:

استقبل الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الكويت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى الأراضي الكويتية في مستهل زيارته، قبل قليل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت في ثاني محطات جولته الخليجية.

يأتي ذلك بعد انتهاء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة القطرية الدوحة، والتي التقى خلالها الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري.

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