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رفع الجلسة العامة للبرلمان ومعاودة الانعقاد غدا

04:53 م الإثنين 14 أبريل 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

رفع منذ قليل المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس على أن يعاود المجلس عقد جلساته غدا.

أعلن المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات الواردة بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023/2024.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024.

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الدكتور حنفى جبالى رفع الجلسة العامة مجلس النواب
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